Ввечері, 24 листопада, росіяни обстріляли Одещину. Двоє людей загинуло, ще троє зазнали поранень.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватний будинок, виробничу будівлю та легкові автомобілі.
Внаслідок атаки загинули 41-річний чоловік та 17-річний хлопець. Ще троє людей зазнали поранень, зокрема 12-річна дитина.
На місцях влучань працюють всі відповідні служби.
- Упродовж дня російські війська били по цивільній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атак пошкоджена територія фермерського господарства та склади, де зберігалося майже 1,5 тисячі тонн пшениці.Також під обстріл потрапили складська й адміністративна будівлі та легкові автомобілі.