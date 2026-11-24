Внаслідок атаки загинули 41-річний чоловік та 17-річний хлопець. Ще троє людей зазнали поранень, зокрема 12-річна дитина.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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