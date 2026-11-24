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Удар по підприємству на Одещині

Упродовж дня російські війська били по цивільній інфраструктурі Одеської області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок атак пошкоджена територія фермерського господарства та склади, де зберігалося майже 1,5 тисячі тонн пшениці.Також під обстріл потрапили складська й адміністративна будівлі та легкові автомобілі.

Люди не постраждали. На місці працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки ударів.

Фото: Одеська ОВА