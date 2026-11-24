Російський безпілотник атакував залізничну станцію Коростень. Унаслідок удару загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомила Укрзалізниця.

На момент атаки біля вокзалу перебував електропоїзд. Після попередження моніторингового центру його бригада оголосила про небезпеку та евакуацію. Залізничники вивели людей і з будівлі вокзалу. Більшість пасажирів, працівники станції та бригада поїзда перейшли до стаціонарного укриття. Серед залізничників постраждалих немає.

В Укрзалізниці наголосили, що під час оголошення підвищеної небезпеки пасажирам слід виконувати вказівки працівників і повідомлення на вокзалі. Залишатися поблизу залізничної інфраструктури під час евакуації небезпечно для життя.

Кількість поранених зросла

О 12:20 голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок ранкового удару російського безпілотника по залізничній станції 33-річний житель Горщиківської громади.Також він зазначив, що троє людей дістали поранення.

Пораненим надають медичну допомогу. На місці працюють відповідні служби, зокрема поліцейські та вибухотехніки, які документують наслідки удару.