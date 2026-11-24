Вчора російська армія не припиняла атакувати Миколаївську область. Постраждав чоловік. Є пошкоджені будинки та гаражі.
Про це написав т.в.о начальника ОВА Георгій Решетілов.
Учора та сьогодні ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під ударом була цивільна інфраструктура.
У Миколаєві постраждав 38-річний чоловік, він проходить лікування амбулаторно. Пошкоджено приватний будинок та чотири гаражі.
У Чорноморській громаді пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Постраждалих немає.
- У ніч на 24 листопада Росія атакувала Україну 96 ударними дронами типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками-імітаторами. Захисники збили або подавили 73 дрони, зокрема 45 – реактивних.