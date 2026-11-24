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Вчора російська армія не припиняла атакувати Миколаївську область. Постраждав чоловік. Є пошкоджені будинки та гаражі.

Про це написав т.в.о начальника ОВА Георгій Решетілов.

Учора та сьогодні ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під ударом була цивільна інфраструктура.

У Миколаєві постраждав 38-річний чоловік, він проходить лікування амбулаторно. Пошкоджено приватний будинок та чотири гаражі.

У Чорноморській громаді пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Постраждалих немає.