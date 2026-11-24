Вранці 24 листопада армія Росії декілька разів атакувала Вінницю. Спершу міський голова Сергій Моргунов повідомив про вибух і збиття ворожого дрона.
Менш ніж за дві години, близько 7:29, росіяни вдарили по місту повторно. За уточненою інформацією, кількість поранених зросла до чотирьох.
«Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Пошкоджено тролейбус та автомобіль», – повідомив Моргунов у Facebook.
Голова ОВА Наталя Заболотна уточнила, що всі четверо поранених чоловіків отримали легкі ушкодження. Трьом надали допомогу на місці, одного довелося госпіталізувати.
«Також пошкоджено дві зупинки громадського транспорту, чотири автомобілі, тролейбус і прилеглі будівлі», – розповіла Заболотна.
Тролейбуси № 1, 4 та 7 курсують через розворот біля Гроша. До Лугової запустили автобуси та тролейбуси з автономним ходом.
На місці атаки працюють необхідні служби.