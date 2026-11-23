Представники місії ознайомились з роботою навчальних центрів, також зацікавились системою рекрутингу в Силах ТрО.

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Представники командування Спеціальної місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Гійомом Бопером провели робочу зустріч у Командуванні Сил ТрО України.

Про це повідомили в командуванні Сил територіальної оборони ЗСУ.

NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) було створене в липні 2024 року для координації постачання військової допомоги, матеріально-технічне забезпечення та підготовки українських сил.

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Командувач Сил ТрО ЗСУ генерал-майор Ігор Плахута розповів, що їх навчальні центри готують військовослужбовців за 20-ма спеціальностями. Від базової загальновійськової підготовки до офіцерів штабів та бригад.

У Силах тероборони успішно застосували сучасні доктрини НАТО, адаптовані до реалій сучасної війни.

Також представники місії НАТО цікавилися системою рекрутингу у Силах ТрО.

«Ми тут для того, щоб не лише допомагати, але й вчитись», - заявив командувач NSATU генерал-лейтенант Гійом Бопер.