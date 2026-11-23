Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив про результати засідання Ставки, присвяченого захисту України від російських реактивних безпілотників. Президент наголосив, що для протидії атакам потрібно більше бойових літаків і засобів перехоплення дронів.

За словами глави держави, на засіданні Ставки обговорили захист України від російських реактивних дронів у 2026 та 2027 роках з урахуванням планів РФ щодо їх виробництва.

"Є деталі від нашої розвідки, є розуміння обсягів російського виробництва, схеми, які вони використовують для постачання компонентів, і плани застосування "шахедів" проти нас", – сказав Зеленський.

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Президент зазначив, що для протидії цій загрозі необхідні санкції проти Росії, посилення експортного контролю та збільшення кількості засобів для знищення безпілотників.

"F-16 – Україні потрібно більше таких літаків. "Гріпенів", які мають з’явитись в Україні із січня, теж треба буде більше", – наголосив він.

Зеленський додав, що працює над цим питанням із міжнародними лідерами. Конкретні завдання також мають Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони.

"Буде більше літаків для нашої оборони. Це абсолютно чітко. Це дуже потрібно", – заявив президент.

Окремо глава держави повідомив про результати роботи українських виробників зброї. За його словами, в Україні вже є більше ефективних перехоплювачів проти реактивних "шахедів".

"Максимум ми всіх законтрактуємо", – підсумував Зеленський.