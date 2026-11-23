Український міністр поінформував Йоганна Вадефуля про нові російські атаки на міста та інфраструктуру.

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Німеччини Йоганном Вадефулем. Сторони обговорили посилення ППО України, санкційний тиск на РФ та безпекову ситуацію в Чорному й Балтійському морях.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Під час розмови Андрій Сибіга поінформував німецького колегу про чергову ескалацію російських атак проти українців, міст та інфраструктури.

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"Замість підготовки до мирних переговорів Москва готується до нових атак. Нам потрібна підтримка партнерів для посилення захисту українського неба та санкційного тиску на агресора", – наголосив глава українського МЗС.

Також міністри обговорили ситуацію в Чорному та Балтійському морях.

Андрій Сибіга подякував Німеччині за послідовну підтримку України та її лідерство у питаннях захисту миру в Європі.

Європейська комісія представила пропозиції щодо 22-го пакета санкцій проти Росії. Санкції передбачають відключення ще близько 60 російських банків від SWIFT, санкції проти суден тіньового флоту, обмеження для енергетичного сектору та посилення візового контролю.