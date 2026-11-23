У вівторок, 24 листопада, у частині областей України запровадять планові обмеження електропостачання через наслідки російських атак на енергетичну систему.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черги.
В "Укренерго" зазначають, що енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.
Актуальну інформацію про графіки відключень радять перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.
- Російські окупанти взялися за нову тактику ведення війни проти українців – вони знищують енергомережі і лінії електропередач. Наразі найскладніша ситуація із електропостачанням залишається у Дніпропетровській та Одеській областях.