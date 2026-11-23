Обмеження стосуватимуться як промислових, так і побутових споживачів.

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У вівторок, 24 листопада, у частині областей України запровадять планові обмеження електропостачання через наслідки російських атак на енергетичну систему.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черги.

В "Укренерго" зазначають, що енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання.

Актуальну інформацію про графіки відключень радять перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.