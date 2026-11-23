Раніше слідчий суддя ВАКС наклав арешт на заставу з метою подальшої конфіскації, але відмовився передавати ці кошти в АРМА.

Апеляція Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу прокурора САП і передала 150 млн грн застави, внесені за ексміністра енергетики Германа Галущенка в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), пише Центр протидії корупції.

Рішення ухвалили судді Дмитро Михайленко, Микола Глотов та Даниїла Чорненька.

Раніше слідчий суддя ВАКС наклав арешт на заставу з метою подальшої конфіскації, але відмовився передавати ці кошти в АРМА.

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Захист вимагав скасувати арешт і зазначав, що апеляцію взагалі не мали відкривати, бо на етапі досудового розслідування таке рішення оскаржити не можна. Крім того, адвокат вважав, що захист коштів від інфляції через АРМА не важливіший за права людини.

Прокурор натомість заявив, що, згідно з матеріалами негласних слідчих дій, гроші для застави перед внесенням перевели з готівки в безготівкову форму.

«Тобто є ризик, що за свободу ексміністра заплатили грошима сумнівного походження. Тепер вони не повернуться до фігуранта, а залишаться під контролем держави до вироку», – йдеться у повідомленні.

Раніше суд взяв Галущенка під варту з альтернативою застави у 150 млн грн. Її повністю внесли, однак, за даними НАБУ і САП, ці гроші ймовірно мали злочинне походження.

Галущенка підозрюють у масштабній корупційній схемі в енергетиці, відмиванні коштів та участі в злочинній організації. НАБУ і САП викрили ексміністра в межах операції «Мідас», слідство в якій уже завершили. За день до оголошення підозри його затримали.

Що відбувається

За словами прокурора САП, кошти, внесені за Галущенка, є речовим доказом у справі за операцією "Форест Гамп".

19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації, що «діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу президента України та інших осіб».

Мета операції під назвою "Форест Гамп" - встановити походження 150 мільйонів гривень, внесених як застава за фігуранта "справи Міндіча" Галущенка. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "150 мільйонів для порятунку ексміністра: яку схему викрила операція «Форест Гамп»".