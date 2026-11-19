Україна і Об’єднані Арабські Емірати опрацьовують створення агрохабу для постачання українського продовольства на ринки Близького Сходу та інших регіонів.

Це питання обговорили міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький і його перший заступник Денис Башлик під час онлайн-зустрічі з Державним міністром ОАЕ Майтою Бінт Салем Аль-Шамсі, повідомили у Мінагрополітики.

Майбутній агрохаб планують створити в ОАЕ у межах гуманітарної ініціативи Food from Ukraine. Такий логістичний майданчик дозволить розширити географію українського експорту, залучити інвестиції та розвивати переробку, пояснили у Мінагрополітики.

Окрім логістики, сторони обговорили розширення гуманітарної співпраці. Йдеться про продовольчу підтримку жінок і дітей, які постраждали через кризові ситуації, а також про подальшу допомогу українським фермеркам. Окрему увагу учасники зустрічі приділили підтримці жінок і молоді у сільській місцевості, зокрема розвитку освітніх програм.