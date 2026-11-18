Зокрема, власники таких установок можуть офіційно продавати цю електроенергію на ринку.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила Порядок комерційного обліку електроенергії, яку резервні генеруючі установки подають до мереж під час тривалих відключень.

Про це ідеться на сайті НКРЕКП.

Новий документ встановлює чіткі правила роботи з резервними установками. Зокрема, оператори систем розподілу визначатимуть можливі точки підключення з урахуванням технічних умов, а підключати та відключати генератори до мереж можна буде без отримання послуги з приєднання — за погодженням і під наглядом операторів систем розподілу. Також порядок регулює організацію комерційного обліку, передачу даних про обсяги відпущеної електроенергії, фіксацію фактичного часу роботи установок та кінцевих показів після завершення їхнього використання.

Створені точки комерційного обліку можна буде повторно використовувати для інших резервних генераторів.

Для громад це рішення дає зрозумілий алгоритм залучення резервних джерел живлення, зокрема засобів ДСНС, під час аварій та тривалих знеструмлень, дозволяючи організовувати тимчасове електропостачання через місцеві мережі.

Крім того, власник або користувач генеруючої установки має право отримати статус учасника ринку і продавати вироблену електроенергію на всіх його сегментах і отримувати за неї оплату.