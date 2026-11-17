Україна шукає обладнання для ремонтів і працює над захистом енергооб'єктів.

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Росіяни суттєво наростили кількість атак по українській енергетиці. Лише з вересня РФ завдала понад 1000 ударів по об’єктах.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з наглядовою радою «Укренерго».

За його словами, окупанти зосередилися переважно на високовольтних підстанціях. Тож на зустрічі обговорили пошук необхідного обладнання для пошкоджених об’єктів та захист.

«Для ремонтів ми потребуємо значно більше обладнання. Вдячний наглядовій раді «Укренерго» за постійну роботу з партнерами над пошуком устаткування й залученням фінансування. Наголосив, що Фонд підтримки енергетики України є дієвим інструментом для допомоги українській енергосистемі. Разом із директором Енергетичного співтовариства Артуром Лорковським опрацьовуємо створення робочої групи для оперативної відповіді на запити «Укренерго», - повідомив Шмигаль.

Він додав, що триває робота над будівництвом захисних споруд на важливих енергетичних об'єктах у великих містах.

«На жаль, деякі регіони відстають від плану. Очікуємо від «Укренерго» визначення відповідального керівника, який опікуватиметься цим напрямом», - зазначив очільник Міненерго.

Ситуація в енергетиці України