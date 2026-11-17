Росіяни суттєво наростили кількість атак по українській енергетиці. Лише з вересня РФ завдала понад 1000 ударів по об’єктах.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з наглядовою радою «Укренерго».
За його словами, окупанти зосередилися переважно на високовольтних підстанціях. Тож на зустрічі обговорили пошук необхідного обладнання для пошкоджених об’єктів та захист.
«Для ремонтів ми потребуємо значно більше обладнання. Вдячний наглядовій раді «Укренерго» за постійну роботу з партнерами над пошуком устаткування й залученням фінансування. Наголосив, що Фонд підтримки енергетики України є дієвим інструментом для допомоги українській енергосистемі. Разом із директором Енергетичного співтовариства Артуром Лорковським опрацьовуємо створення робочої групи для оперативної відповіді на запити «Укренерго», - повідомив Шмигаль.
Він додав, що триває робота над будівництвом захисних споруд на важливих енергетичних об'єктах у великих містах.
«На жаль, деякі регіони відстають від плану. Очікуємо від «Укренерго» визначення відповідального керівника, який опікуватиметься цим напрямом», - зазначив очільник Міненерго.
Ситуація в енергетиці України
- 17 листопада росіяни вдарили по енергообʼєкту в Бориспільському районі Київщини.
- Того ж дня після ранкової атаки на Рівненщину без електропостачання залишилися понад 300 населених пунктів. Об’єкти критичної інфраструктури перейшли на резервні джерела живлення.
- Після нових російських атак енергетики знову відновлюють електропостачання у Запорізькій і Дніпропетровській областях. Роботи тривали всю ніч, але через нові пошкодження їх довелося фактично починати заново. Насамперед електрику повертають на об’єкти критичної інфраструктури, повідомило Укренерго.
- Аварійні відключення станом на ранок 17 листопада діяли також у Полтавській і Харківській областях. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.