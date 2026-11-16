У вівторок, 17 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
Для промисловості застосують графіки обмеження потужності;
для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).
Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему.
Актуальні графіки відключень можна перевірити на офіційних сторінках оператора системи розподілу в кожному регіоні.
- На сході України внаслідок російських атак виникли масштабні знеструмлення. Найскладніша ситуація наразі у Дніпрі, Харкові, Полтаві та Запоріжжі, де через пошкодження енергетичної інфраструктури суттєво обмежене електропостачання.