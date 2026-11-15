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Мінвідновлення: Україна представила проєкти євроколії та модернізації водного сектору

На конференції ReBuild Ukraine у Варшаві українська делегація обговорила з міжнародними партнерами залучення інвестицій у залізничну інфраструктуру, водопостачання та водовідведення.

Мінвідновлення: Україна представила проєкти євроколії та модернізації водного сектору
Фото: Мінвідновлення

Українська делегація представила на міжнародній виставці-конференції ReBuild Ukraine 2026 у Варшаві пріоритетні проєкти розвитку залізничної мережі європейського стандарту та модернізації водного сектору на 2027–2028 роки. 

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Серед пріоритетів у водній сфері на найближчі роки – забезпечення населення безпечною питною водою, сучасне очищення стічних вод та енергонезалежність критичної інфраструктури.

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Під час панелі "Стійкість і модернізація водоканалів: ППП та практичні рішення" учасники обговорили пілотні проєкти публічно-приватного партнерства у сферах водопостачання та водовідведення у Дніпрі, Хусті й Ужгороді. Також ішлося про залучення приватних інвестицій і впровадження європейських технологічних та управлінських рішень.

Перший заступник міністра Сергій Деркач та представник відомства Володимир Шемаєв представили підходи до захисту транспортної інфраструктури від російських обстрілів і перспективи розширення залізничного сполучення з ЄС.

Зокрема, обговорили раннє попередження загроз, багаторівневий захист об'єктів, швидке відновлення пошкоджень, облаштування модульних укриттів для працівників і пасажирів та створення стратегічних запасів ремонтних комплектів.

Окрему увагу приділили розвитку залізничної мережі європейської колії шириною 1435 мм у напрямках Ужгорода, Львова, Ковеля та Чернівців. За підтримки ЄС ці проєкти мають посилити транспортне сполучення з європейськими країнами, збільшити обсяги торгівлі та розширити можливості пасажирських і вантажних перевезень.

Також учасники дискусії розглянули питання збільшення пропускної спроможності прикордонних переходів і формування парку рухомого складу для євроколії.

Крім того, Сергій Деркач і Володимир Шемаєв провели двосторонні зустрічі з представниками урядів країн ЄС, міжнародних фінансових організацій, іноземного бізнесу та генеральним секретарем програми транспортного коридору Європа – Кавказ – Азія (TRACECA) Жасурбеком Чорієвим. Сторони обговорили реалізацію спільних логістичних та інфраструктурних проєктів.

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