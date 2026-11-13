Україна і ЄС обговорили розширення аграрного експорту і підтримку фермерів

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький і його перший заступник Денис Башлик провели онлайн-зустріч із Європейським комісаром з питань сільського господарства та продовольства Крістофом Хансеном.

Як повідомляє Мінагрополітики, головною темою розмови стала експортна логістика. Через блокування Чорного моря і російські обстріли транспортної інфраструктури альтернативні шляхи забезпечують лише близько половини необхідних обсягів вивезення продукції, а їхні можливості майже вичерпалися, зауважили у міністерстві. Водночас спрощення процедур транскордонних перевезень дозволить додатково експортувати до 1 млн тонн агропродукції за сезон.

Висоцький підкреслив, що завдання України разом із партнерами з ЄС полягає в пошуку рішень для нарощування експорту і здешевлення логістики.

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Окремо сторони розглянули фінансовий стан аграріїв, яким бракує обігових коштів через високу вартість пального, виробництва та перевезень. Частина господарств уже коригує свої плани, і якщо ситуація не зміниться, навесні певна частка земель може залишитися незасіяною, наголосило Мінагрополітики.

Також учасники зустрічі обговорили міжнародну допомогу для тимчасового зберігання врожаю, зокрема забезпечення фермерів зерновими рукавами.

Крім того, на зустрічі українська сторона запропонувала вже в січні 2027 року відновити регулярний аграрний діалог Україна – ЄС. Пріоритетними питаннями мають стати адаптація законодавства до європейських стандартів, підготовка до інтеграції у Спільну аграрну політику, доступ до ринків і підтримка фермерів.

Крім того, посадовці обговорили стабільність поставок українського зерна імпортерам, можливі компенсації додаткових логістичних витрат, удосконалення адміністрування експорту окремих видів продукції та проведення аграрної дискусії високого рівня на Конференції з питань відновлення України URC 2027.