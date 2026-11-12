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Укренерго: завтра в частині областей діятимуть графіки відключень електроенергії

Для всіх категорій споживачів будуть застосовуватись від 1,5 до 3 черг.

Укренерго: завтра в частині областей діятимуть графіки відключень електроенергії
Фото: Ігор Чайка / Facebook

В п'ятницю, 13 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).

Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. 

Актуальні графіки відключень можна перевірити на офіційних сторінках оператора системи розподілу в кожному регіоні.

  • В Укренерго зазначили, що цього року Росія змінила тактику та значно посилила атаки по українській енергетиці. Ворог цілодобово бʼє по ключових обʼєктах реактивними дронами і балістикою. 
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