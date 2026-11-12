Укренерго: завтра в частині областей діятимуть графіки відключень електроенергії

В п'ятницю, 13 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
Для промисловості – графіки обмеження потужності;
для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).
Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему.
Актуальні графіки відключень можна перевірити на офіційних сторінках оператора системи розподілу в кожному регіоні.
- В Укренерго зазначили, що цього року Росія змінила тактику та значно посилила атаки по українській енергетиці. Ворог цілодобово бʼє по ключових обʼєктах реактивними дронами і балістикою.