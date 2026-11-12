Укренерго: завтра в частині областей діятимуть графіки відключень електроенергії

Для всіх категорій споживачів будуть застосовуватись від 1,5 до 3 черг.

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В п'ятницю, 13 листопада, у частині областей України цілодобово діятимуть планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).

Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему.

Актуальні графіки відключень можна перевірити на офіційних сторінках оператора системи розподілу в кожному регіоні.