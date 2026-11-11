За ці кошти реалізують 113 проєктів по всій країні, найбільше - в сфері освіти.

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Уряд спрямував додатково 1,8 млрд грн з Державного фонду регіонального розвитку.

Про це розповів прем'єр-міністр Сергій Корецький.

За ці кошти планують реалізувати 113 проєктів по всій країні. Найбільше — в освітній сфері. Зокрема ремонти шкіл, дитсадочків, оновлення їдалень і будівництво укриттів.

У медицині це ремонти лікарень і реабілітаційних відділень, зокрема для військових.

Також кошти спрямують на водопостачання та енергоефективність, зокрема утеплення будівель та встановлення автономних джерел живлення.

Корецький зазначив, що проєкти визначили безпосередньо громади.