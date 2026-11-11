Уряд спрямував додатково 1,8 млрд грн з Державного фонду регіонального розвитку.
Про це розповів прем'єр-міністр Сергій Корецький.
За ці кошти планують реалізувати 113 проєктів по всій країні. Найбільше — в освітній сфері. Зокрема ремонти шкіл, дитсадочків, оновлення їдалень і будівництво укриттів.
У медицині це ремонти лікарень і реабілітаційних відділень, зокрема для військових.
Також кошти спрямують на водопостачання та енергоефективність, зокрема утеплення будівель та встановлення автономних джерел живлення.
Корецький зазначив, що проєкти визначили безпосередньо громади.
- Кабмін розподілив 15 млн грн допомоги від ООН на школи в шести областях. Кошти допоможуть покращити умови приготування їжі й організацію харчування учнів початкових класів.