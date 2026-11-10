В середу в частині областей України діятимуть графіки відключення електроенергії

Для всіх категорій споживачів будуть застосовувати від 1,5 до 4 черг.

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В середу, 11 листопада, в частині областей діятимуть планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

Будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (від 1,5 до 4 черг) для всіх категорій споживачів.

Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему.

"Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - зазначили в "Укренерго".

Актуальні графіки відключень можна перевірити на офіційних сторінках оператора системи розподілу для кожного регіону.