В середу в частині областей України діятимуть графіки відключення електроенергії

В середу, 11 листопада, в частині областей діятимуть планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
Будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень (від 1,5 до 4 черг) для всіх категорій споживачів.
Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему.
"Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - зазначили в "Укренерго".
Актуальні графіки відключень можна перевірити на офіційних сторінках оператора системи розподілу для кожного регіону.