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Російські окупанти атакували підприємство у місті Дніпро. Також ворог пошкодив важливе енергообладнання ДТЕК в області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа і Група ДТЕК.

"Ворог завдав удару по Дніпру. Сталася пожежа на підприємстві. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", – ідеться у повідомленні.

У ДТЕК додали, що ворог пошкодив важливе енергообладнання компанії у Дніпропетровській області.

Атака спричинила масштабні відключення в області. Без світла залишилась велика частина Дніпра та Кам’янського. Також було знеструмлено критичну інфраструктуру.

Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.