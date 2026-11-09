Російські окупанти атакували підприємство у місті Дніпро. Також ворог пошкодив важливе енергообладнання ДТЕК в області.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа і Група ДТЕК.
"Ворог завдав удару по Дніпру. Сталася пожежа на підприємстві. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо", – ідеться у повідомленні.
У ДТЕК додали, що ворог пошкодив важливе енергообладнання компанії у Дніпропетровській області.
Атака спричинила масштабні відключення в області. Без світла залишилась велика частина Дніпра та Кам’янського. Також було знеструмлено критичну інфраструктуру.
Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло якнайшвидше.
- Увечері 9 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївщини. Виникли перебої з електропостачанням.