"Сьогодні ввечері ворог атакував БпЛА "Shahed-238" Первомайський район. Під ударом була енергетична інфраструктура. Внаслідок атаки знеструмлено 60 788 споживачів", – ідеться у повідомленні.

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