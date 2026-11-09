Увечері 9 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївщини. Виникли перебої з електропостачанням.
Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.
"Сьогодні ввечері ворог атакував БпЛА "Shahed-238" Первомайський район. Під ударом була енергетична інфраструктура. Внаслідок атаки знеструмлено 60 788 споживачів", – ідеться у повідомленні.
Наразі фахівці працюють над відновленням електропостачання.
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