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Генштаб: ЗСУ уразили понад 5,6 тисячі ворожих цілей і завдали ударів по двох російських заводах

З 31 жовтня до 7 листопада українські військові знищували російську техніку й особовий склад на фронті та завдавали ударів по підприємствах ВПК РФ.

Генштаб: ЗСУ уразили понад 5,6 тисячі ворожих цілей і завдали ударів по двох російських заводах
Фото: turchynov.com

Сили оборони України продовжують стримувати російські війська на різних напрямках фронту та уражати військові об’єкти в тилу противника. 

У Генштабі ЗСУ розповіли про результати бойової роботи українських підрозділів за період із 31 жовтня до 7 листопада.

На Південно-Слобожанському напрямку 127-ма окрема важка механізована бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка демонструють стійкість в обороні та злагодженість дій.

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На Олександрівському напрямку десантники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ведуть наступальні дії та знищують живу силу й вогневі засоби противника. Разом із ними працює 37-ма окрема бригада морської піхоти, яка утримує найбільшу за протяжністю смугу оборони на цій ділянці фронту та розвиває результати весняно-літньої операції на Дніпропетровщині.

Повітряний простір прикривають зенітники 14-ї зенітної ракетної бригади та пілоти F-16 107-го авіаційного крила. Вони перехоплюють російські засоби повітряного нападу.

На Донеччині оператори 20-ї окремої бригади безпілотних систем і підрозділу «К-2» за жовтень уразили 5654 цілі противника, з яких 2370 знищили повністю. Також, за даними Генштабу, уражено 1561 російського військового, 1084 з них – безповоротно.

Окремо відзначили роботу бойового розрахунку берегового ракетного комплексу "Нептун". У ніч на 31 жовтня українські ракетники уразили комбінат "Каменський" у Ростовській області РФ, який виробляє тверде ракетне та спеціальне паливо. А в ніч на 7 листопада завдали удару по заводу в Орлі, що виготовляє спеціальну мікроелектроніку для балістичних і крилатих ракет, зокрема для ОТРК "Іскандер-М".

У Генштабі наголосили, що українські військові завдають ударів по російських силах як на передовій, так і в глибокому тилу, зокрема по підприємствах, які працюють на потреби армії РФ.

  • У ніч на 9 листопада оператори 1-го окремого центру безпілотних систем СБС разом із іншими складовими Сил оборони України уразили завод імені Морозова в Ленінградській області РФ.
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