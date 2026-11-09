Росіяни вдарили по селищу на Харківщині: пошкоджені магазин і відділення "Нової пошти", є поранені

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Російська армія завдала ударів по селищу Шевченкове Куп’янського району на Харківщині. Унаслідок атаки є поранені серед цивільних, пошкоджені магазин, відділення "Нової пошти" та житлові будинки.

Про це повідомив голова Шевченківської громади Сергій Старіков.

За його словами, атака сталася 9 листопада між 13:00 та 14:00. Російські війська, ймовірно, використали кілька реактивних безпілотників "Бандероль".

Удар припав на будівлю магазину в центрі селища та відділення "Нової пошти". Також пошкоджені прилеглі житлові будинки.

Кількість поранених і масштаби руйнувань уточнюються.