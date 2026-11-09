Російські військові використовують завербованих громадян африканських країн як живий щит під час пересування так званою "кілзоною" на фронті.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
Українські воєнні розвідники перехопили розмову російських військових, у якій один з окупантів інструктує підлеглого відправити африканця попереду групи.
"По стежці, по стежці йди весь час: спокійно йди, повітря слухай – “шоколадного” попереду себе пускай. Метрів за двадцять нехай іде", – йдеться у перехопленій розмові.
У ГУР зазначають, що цей випадок демонструє ставлення російського командування до іноземців, завербованих до лав окупаційної армії, яких використовують як витратний матеріал.
- Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні встановила переконливі докази вербування шляхом обману та примусу громадян 29 країн світу до лав ЗС РФ.