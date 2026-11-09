Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
Прем'єр-міністр Словаччини зробив несподівану заяву про референдум щодо вступу до ЄС
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
ГоловнаСуспільствоПодії

Правоохоронці завершили розслідування теракту, який відбувся у Львові у лютому цього року

Обвинуваченій загрожує довічне. 

Правоохоронці завершили розслідування теракту, який відбувся у Львові у лютому цього року
Місце теракту у Львові
Фото: Офіс генпрокурора

Українські правоохоронці завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо жінки, яку обвинувачують у здійсненні теракту у Львові в ніч на 22 лютого цього року.

Про це пишуть пресслужба СБУ та Офіс генпрокурора

Унаслідок теракту загинули 23-річна патрульна поліцейська та 31-річний військовослужбовець Національної гвардії України. Поліцейська загинула на місці, військовий помер у лікарні майже через два тижні. Ще 26 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Також пошкоджено майно мешканців і підприємців.

Реклама

Правоохоронці затримали підозрювану «по гарячих слідах» у Старому Самборі протягом кількох годин після підривів.

Як з’ясувало розслідування, завдання ворога виконувала мешканка Рівненщини, яку завербували під час спілкування в чатах телеграм-каналів. Агентка отримала вказівку на виїзд до Львова для підготовки теракту.

Прибувши до обласного центру, фігурантка орендувала квартиру та за інструкцією куратора виготовила два саморобні вибухові пристрої (СВП) дистанційної дії. Увечері 21 лютого обвинувачена заклала вибухівку у смітниках на вулиці Данилишина. Пристрої містили металеві елементи для посилення ураження. 

Для дистанційного спостереження за місцем теракту жінка залишила у вікні орендованої квартири телефон із увімкненою відеотрансляцією, після чого залишила Львів.

Для вчинення теракту ворог застосував комбіновану схему, залучивши до неї ще одну фігурантку – мешканку Харкова. Вона зателефонувала на спецлінію 102 та повідомила про нібито пограбування магазину у Львові.

Після прибуття на місце виклику екіпажу патрульної поліції пролунав перший вибух. Коли на місце події прибули додаткові наряди правоохоронців та Національної гвардії України, ворог дистанційно активував ще одну вибухівку.

Обвинувальний акт щодо виконавиці теракту скеровано до суду. ЇЇ судитимуть за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);
  • ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових пристроїв).

Жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окремо про підозру повідомлено жінці, яка, за даними слідства, здійснила неправдивий виклик поліції щодо нібито вчиненого злочину поблизу місця теракту (ч. 2 ст. 383 КК України).

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies