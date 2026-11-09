Правоохоронці завершили розслідування теракту, який відбувся у Львові у лютому цього року

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Українські правоохоронці завершили розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо жінки, яку обвинувачують у здійсненні теракту у Львові в ніч на 22 лютого цього року.

Про це пишуть пресслужба СБУ та Офіс генпрокурора.

Унаслідок теракту загинули 23-річна патрульна поліцейська та 31-річний військовослужбовець Національної гвардії України. Поліцейська загинула на місці, військовий помер у лікарні майже через два тижні. Ще 26 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Також пошкоджено майно мешканців і підприємців.

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Правоохоронці затримали підозрювану «по гарячих слідах» у Старому Самборі протягом кількох годин після підривів.

Як з’ясувало розслідування, завдання ворога виконувала мешканка Рівненщини, яку завербували під час спілкування в чатах телеграм-каналів. Агентка отримала вказівку на виїзд до Львова для підготовки теракту.

Прибувши до обласного центру, фігурантка орендувала квартиру та за інструкцією куратора виготовила два саморобні вибухові пристрої (СВП) дистанційної дії. Увечері 21 лютого обвинувачена заклала вибухівку у смітниках на вулиці Данилишина. Пристрої містили металеві елементи для посилення ураження.

Для дистанційного спостереження за місцем теракту жінка залишила у вікні орендованої квартири телефон із увімкненою відеотрансляцією, після чого залишила Львів.

Для вчинення теракту ворог застосував комбіновану схему, залучивши до неї ще одну фігурантку – мешканку Харкова. Вона зателефонувала на спецлінію 102 та повідомила про нібито пограбування магазину у Львові.

Після прибуття на місце виклику екіпажу патрульної поліції пролунав перший вибух. Коли на місце події прибули додаткові наряди правоохоронців та Національної гвардії України, ворог дистанційно активував ще одну вибухівку.

Обвинувальний акт щодо виконавиці теракту скеровано до суду. ЇЇ судитимуть за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових пристроїв).

Жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окремо про підозру повідомлено жінці, яка, за даними слідства, здійснила неправдивий виклик поліції щодо нібито вчиненого злочину поблизу місця теракту (ч. 2 ст. 383 КК України).