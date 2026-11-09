Російська армія атакувала інфраструктуру у Кривому Розі

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російська армія атакувала об'єкт інфраструктури в північній частині Кривого Рогу.

Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

Окупанти завдали удару безпілотником “Бандероль”. Попередньо унаслідок атари постраждалих не було.

Реклама

Як поінформував зранку очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, з вчорашнього вечора ворог 20 разів ворог атакував п’ять районів області безпілотниками.

У Дніпрі пошкоджене підприємство. У Кам'янському понівечена інфраструктура.

У Гречаноподівській громаді на Криворіжжі росіяни теж завдали удару по інфраструктурі.

У Самарівському районі ворог бив по Піщанській та Черкаській громадах. Пошкоджені СТО та автомобілі.

На Нікопольщині під ударом були райцентр і Покровська громада.