Російська армія атакувала інфраструктуру у Кривому Розі

Російська армія атакувала об'єкт інфраструктури в північній частині Кривого Рогу.
Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.
Окупанти завдали удару безпілотником “Бандероль”. Попередньо унаслідок атари постраждалих не було.
Як поінформував зранку очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, з вчорашнього вечора ворог 20 разів ворог атакував п’ять районів області безпілотниками.
У Дніпрі пошкоджене підприємство. У Кам'янському понівечена інфраструктура.
У Гречаноподівській громаді на Криворіжжі росіяни теж завдали удару по інфраструктурі.
У Самарівському районі ворог бив по Піщанській та Черкаській громадах. Пошкоджені СТО та автомобілі.
На Нікопольщині під ударом були райцентр і Покровська громада.