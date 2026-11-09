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Російська армія атакувала інфраструктуру у Кривому Розі

Попередньо постраждалих унаслідок удару немає.

Російська армія атакувала інфраструктуру у Кривому Розі
Фото: Олександр Вілкул

Російська армія атакувала об'єкт інфраструктури в північній частині Кривого Рогу.

Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

Окупанти завдали удару безпілотником “Бандероль”. Попередньо унаслідок атари постраждалих не було.

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Як поінформував зранку очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, з вчорашнього вечора ворог 20 разів ворог атакував п’ять районів області безпілотниками.

У Дніпрі пошкоджене підприємство. У Кам'янському понівечена інфраструктура.

У Гречаноподівській громаді на Криворіжжі росіяни теж завдали удару по інфраструктурі.

У Самарівському районі ворог бив по Піщанській та Черкаській громадах. Пошкоджені СТО та автомобілі.

На Нікопольщині під ударом були райцентр і Покровська громада.

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