У Полтаві впав російський дрон (доповнено)

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Сьогодні, 9 листопада, у Полтаві ворожий БпЛА впав на території гаражного кооперативу.

Про це написав начальник ОВА Віталій Дяківнич.

Доповнення. Пізніше стало відомо, що за уточненою інформацією, внаслідок падіння ворожого БпЛА по території гаражного кооперативу у Полтаві, пошкоджено скління вікон та покрівлі 2 багатоквартирних та 11 приватних прилеглих будинків. Звернень щодо травмованих до екстрених служб не надходило.

Раніше повідомляли, що виникла пожежа двох гаражів. Пошкоджені прилеглі будинки, господарча споруда та авто.

Станом на ранок ніхто не звертався із травмами до екстрених служб.