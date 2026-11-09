У ГУР розповіли про нову модифікацію «Герані», якою РФ почала бити на початку осені

На думку розвідки, цей дрон за характеристиками вже можна вважати ракетою.

Головне управління розвідки МО України на порталі “War&Sanctions” опублікувало інтерактивну 3D-модель та інформацію про складові й майже сотню електронних компонентів іноземного виробництва нової модифікації російської Герані-5 — К5-К.

Як розповіли у ГУР, на початку осені цього року противник почав застосовувати для ударів по містах України нову модифікацію БпЛА «Герань-5», яку за аеродинамічною схемою та тактико-технічними характеристиками вже можна класифікувати як малогабаритну крилату ракету.

Експерти ГУР дослідили один із зразків, застосованих ворогом, який з певних причин майже цілим приземлився посеред українського поля.

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Планер «Герань-5 К5-К», як і його попередник «Герань-5», побудований за нормальною аеродинамічною схемою. Несуче крило прямої стріловидності розміщене за схемою верхньоплана, хвостове оперення – однокільове, з нерухомими стабілізаторами та рулем напрямку.

К5-К має менші за звичайну «Герань-5» довжину – 4 метри проти 6,5 м, та розмах крил – 3 метри проти 3,2 м. Ворог також провів роботу над покращенням аеродинамічних характеристик фюзеляжу з метою підвищення швидкісних та висотних характеристик. Верхня стеля висоти польоту збільшилася з 5 до 6 км, крейсерська швидкість зросла до понад 450 км/год, а максимальна під час окремих маневрів може сягати 1000 км/год. Дальність (1000 км) та вага бойової частини (90 кг) залишилися без змін.

У дослідженому експертами ГУР зразку, зокрема, була встановлена термобарична бойова частина ТББЧ-90.

Авіоніка ідентична останнім версіям іншого реактивного БпЛА «Герань-4 Сікер» – польотний контролер, інерціальна навігаційна система «SADRA seeker» з модулем «МОХ», локалізована копія 16-елементної CRP-антени Harxon GI-006, трекер, mesh-модем тощо.

Досліджений зразок також був оснащений блоком нової оптико-електронної кореляційної системи «Сусанин», яку раніше виявила ГУР у «Герані-4». Система порівнює зображення з оптичного датчика з еталонним зображенням, завантаженим в пам’ять мікрокомп’ютера, для забезпечення відповідності маршруту ракети/БпЛА від точки пуску до точки прицілювання. У дослідженій К5 замість оптичних датчиків до системи «Сусанин» входила камера подвійного діапазону.

Блок «Сусанин», який безпосередньо відповідає за обробку інформації з камери та порівняння її з еталоном, є мікрокомпʼютером Coke Pi (китайський аналог Raspberry Pi) в пластиковому корпусі з відповідним маркуванням. Аналогічний блок, але під іншою назвою («Сосиска») та з іншим призначенням (захоплення й трекінг перехоплювачів), був виявлений раніше в БпЛА «Гербера-2».

Як силова установка використовується турбореактивний двигун ТРД-200, зібраний в Алабузі з китайських комплектуючих.

Із 93 електронних компонентів найбільше — від виробників зі США (52), а з КНР і Швейцарії — по 10. Противник продовжує спроби приховати маркування застосованої електронної компонентної бази, зокрема цифрових сигнальних процесорів DSP від Texas Instruments та інерціальних модулів Murata.

У ГУР наголошують, що такі дії РФ свідчать, що санкції працюють і створюють складнощі для її ланцюгів постачання: зростають ціни, строки поставки та ризики зриву.