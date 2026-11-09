Росіяни поранили шістьох мешканців Запорізької області

Надійшло 60 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Новоандріївці, Малій Токмачці, Широкому, Єгорівці.

Як розповів співголова Ради оборони області Іван Федоров, війська РФ здійснили 25 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Кушугуму, Кущовому, Бабурці, Одарівці, Нижній Хортиці, Жовтій Кручі, Таврійському, Любимівці, Новорозівці, Веселянці, Омельнику, Гуляйпільському, Рівному, Вільнянці, Василівському, Васинівці.

Шестеро людей, зокрема одна дитина, поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя і Запорізький район. Упродовж доби окупанти завдали 819 ударів по 52 населених пунктах.

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