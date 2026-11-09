Росіяни поранили шістьох мешканців Запорізької області

Шестеро людей, зокрема одна дитина, поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя і Запорізький район. Упродовж доби окупанти завдали 819 ударів по 52 населених пунктах.
Як розповів співголова Ради оборони області Іван Федоров, війська РФ здійснили 25 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Кушугуму, Кущовому, Бабурці, Одарівці, Нижній Хортиці, Жовтій Кручі, Таврійському, Любимівці, Новорозівці, Веселянці, Омельнику, Гуляйпільському, Рівному, Вільнянці, Василівському, Васинівці.
601 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Річне, Новояковлівку, Запасне, Григорівське, Мар'ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Новопавлівку, Чарівне, Білогір'я, Червону Криницю, Єгорівку, Новоселівку, Гуляйпільське, Копані, Долинку, Гірке, Верхню Терсу, Рівне, Воздвижівку, Добропілля, Різдвянку, Придорожнє, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Тернувате.
Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Новоандріївці, Малій Токмачці, Широкому, Єгорівці.
188 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Оріхову, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Преображенці, Новопавлівці, Чарівному, Білогір'ю, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Верхній Терсі, Воздвижівці, Добропіллю, Косівцевому.
Надійшло 60 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.