Завтра у частині областей діятимуть графіки відключень

Завтра, 9 листопада, у частині областей України вимушено будуть застосовувати графіки відключень.

Про це повідомили в Укренерго.

Заходи обмеження споживання на завтра:

00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості

00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 4 черг).

Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

В Укренерго попереджають, що унаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Тому варто стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго).

Також закликають ощадливо використовувати електроенергію.