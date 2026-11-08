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Завтра у частині областей діятимуть графіки відключень

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Завтра у частині областей діятимуть графіки відключень
Фото: Укренерго

Завтра, 9 листопада, у частині областей України вимушено будуть застосовувати графіки відключень. 

Про це повідомили в Укренерго

Заходи обмеження споживання на завтра: 

  • 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості
  • 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 4 черг).

Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти. 

В Укренерго попереджають, що унаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Тому варто стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго).

Також закликають ощадливо використовувати електроенергію. 

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