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У Житомирі низка шкіл перейде на дистанційне навчання через удар росіян

Міські лікарні та поліклініки працюють. 

У Житомирі низка шкіл перейде на дистанційне навчання через удар росіян
Фото: zt-news.org.ua

У Житомирі школи, у яких немає опалення через удар росіян по котельні 7 листопада, тимчасово перейдуть на дистанційне навчання. 

Про це повідомили у Житомирській міській раді.

Дитячі садочки, де наразі немає опалення, тимчасово переведуть дітей до інших закладів дошкільної освіти.

Міські лікарні та поліклініки працюють. Тож лікувальний процес не переривається.

“Наразі тепловики докладають усіх зусиль, щоб відновити роботу котельні та повернути тепло в будинки й заклади міста. Бригади працюють у посиленому режимі”, – додали у мерії.

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