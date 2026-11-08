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Сили оборони уразили пункт управління БпЛА підрозділу "Рубікон" в окупованому Бердянську

Також уражено ще три ворожі пункти управління безпілотниками.

Сили оборони уразили пункт управління БпЛА підрозділу "Рубікон" в окупованому Бердянську
Фото: Генштаб

Сили оборони уразили чотири пункти управління російськими безпілотниками на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Донецької областей, а також на території Росії.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Однією з цілей став пункт тимчасової дислокації та пункт управління БпЛА підрозділу зі складу "Рубікону" в Бердянську. У Генштабі зазначили, що це один із найбільш боєздатних російських центрів управління безпілотниками, який також атакує цивільне населення у прифронтових населених пунктах.

Крім того, українські військові уразили пункти управління безпілотниками російської армії поблизу Олешок на Херсонщині та в районі Білицького на Донеччині.

Ще один пункт управління БпЛА противника зазнав удару в районі Александровського на Брянщині, на території Росії.

Втрати російської армії уточнюють. У Генштабі наголосили, що робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія не припинить збройну агресію проти України.

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