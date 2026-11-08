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Генштаб: Росія втратила понад 16 тисяч військових за перший тиждень листопада

Упродовж першого тижня листопада Сили оборони знешкоджували в середньому понад 2300 російських військових щодоби. 

Генштаб: Росія втратила понад 16 тисяч військових за перший тиждень листопада
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж 1–7 листопада російська армія втратила 16 130 військових. Це найбільша кількість за тиждень від початку повномасштабної війни. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що фактично щодоби українські захисники знешкоджують кількість російських військових, якої вистачило б для формування середньостатистичного мотострілецького полку.

"Цифри говорять самі за себе: у середньому понад 2300 окупантів щодоби, або майже сотня щогодини", – ідеться в повідомленні.

У Генштабі пояснюють такі втрати російської армії тим, що її командування продовжує відправляти військових у штурми, тоді як Сили оборони України продовжують протидіяти російській агресії.

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