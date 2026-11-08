Уночі та вранці російські війська атакували Черкаську область безпілотниками. Сили ППО знищили три ворожі БпЛА в межах регіону. Люди не постраждали.
Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
За його словами, внаслідок російської атаки в обласному центрі уражено об’єкт критичної інфраструктури. Через це в деяких будинках можуть бути перебої з електро- та теплопостачанням. Необхідні служби працюють над усуненням наслідків із ночі.
Пошкодження внаслідок падіння російських цілей зафіксували на кількох приватних підприємствах. Повну інформацію щодо наслідків нададуть після обстеження.
Також у Черкаському районі пошкоджено лінію електропередач. Наразі тривають відновлювальні роботи.
- Станом на ранок 8 листопада через російські обстріли виникли нові знеструмлення у Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.