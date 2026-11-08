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На Черкащині унаслідок атаки РФ пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури

Унаслідок атаки в Черкасах виникли перебої зі світлом і теплом у деяких будинках. 

На Черкащині унаслідок атаки РФ пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури
Фото: cherkasyoblenergo.com

Уночі та вранці російські війська атакували Черкаську область безпілотниками. Сили ППО знищили три ворожі БпЛА в межах регіону. Люди не постраждали.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, внаслідок російської атаки в обласному центрі уражено об’єкт критичної інфраструктури. Через це в деяких будинках можуть бути перебої з електро- та теплопостачанням. Необхідні служби працюють над усуненням наслідків із ночі.

Пошкодження внаслідок падіння російських цілей зафіксували на кількох приватних підприємствах. Повну інформацію щодо наслідків нададуть після обстеження.

Також у Черкаському районі пошкоджено лінію електропередач. Наразі тривають відновлювальні роботи.

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