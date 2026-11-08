Міненерго: російські атаки спричинили знеструмлення у шести областях України

Найскладніша ситуація на Дніпропетровщині, де пошкоджено низку енергооб’єктів.

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У ніч проти 8 листопада та вранці російські війська знову атакували об’єкти енергетичної інфраструктури. Через обстріли виникли нові знеструмлення у Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє Міненергетики України.

У постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять ремонтні та відновлювальні роботи. Водночас повторні атаки та повітряні тривоги ускладнюють їх і затримують повернення електропостачання.

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Найскладнішою станом на ранок залишається ситуація на Дніпропетровщині. Через російські удари пошкоджено значну кількість важливих для електропостачання області енергооб’єктів. До стабілізації ситуації в регіоні діють екстрені аварійні відключення.

Аварійні відключення також застосовують у Києві, Київській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

Складною залишається ситуація і в столичному регіоні. Через значні пошкодження енергетичної інфраструктури там продовжують діяти мережеві обмеження. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Унаслідок обстрілів тимчасово окупована Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення та перейшла на електропостачання від дизельгенераторів. Це вже 16-й випадок втрати зовнішнього живлення станції від початку 2026 року.

У Міненерго попереджають, що через постійні російські атаки ситуація в енергосистемі протягом дня може змінюватися. Актуальну інформацію про відключення радять перевіряти на офіційних ресурсах операторів систем розподілу – обленерго.