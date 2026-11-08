Росіяни атакували цивільне авто у Запоріжжі, є поранений

Уранці 8 листопада російські війська атакували цивільне авто у Запоріжжі. Поранень зазнав 54-річний чоловік.
Про це повідомляє в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
"Росіяни атакували цивільний автомобіль у Запоріжжі. Внаслідок ворожого удару поранений 54-річний чоловік. Його доправили до лікарні, де надають необхідну допомогу", – повідомив він.
- Уранці 8 листопада російські військові атакували безпілотником рятувальників у Запорізькому районі під час пошукових робіт на місці авіаудару по укриттю в Комишувасі.