Росіяни атакували цивільне авто у Запоріжжі, є поранений

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Ракетна атака Росії на Запоріжжя 5 квітня 2024 року

Уранці 8 листопада російські війська атакували цивільне авто у Запоріжжі. Поранень зазнав 54-річний чоловік.

Про це повідомляє в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

"Росіяни атакували цивільний автомобіль у Запоріжжі. Внаслідок ворожого удару поранений 54-річний чоловік. Його доправили до лікарні, де надають необхідну допомогу", – повідомив він.