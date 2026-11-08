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Російський безпілотник зруйнував житловий будинок у передмісті Дніпра, є жертви (оновлено)

Унаслідок атаки виникла пожежа. 

Російський безпілотник зруйнував житловий будинок у передмісті Дніпра, є жертви (оновлено)
Наслідки атаки РФ по передмістю Дніпра
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська завдали удару безпілотником по передмістю Дніпра. Після влучання зайнялася пожежа, зруйнований щонайменше один приватний будинок.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог ударив безпілотником по передмістю Дніпра. Зайнялася пожежа. Зруйнований щонайменше один приватний будинок", – повідомив він. 

Відомо про одну загиблу та трьох поранених людей унаслідок атаки. На місці триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Станом на 12:15 стало відомо про ще один удар РФ по місту. Унаслідок російської атаки сталася пожежа на складах. Також загорілися вантажівки на транспортному підприємстві. 

Попередньо, люди не постраждали.

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