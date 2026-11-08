Росіяни вранці атакували Харків дронами: є поранені (оновлено)

У Київському районі безпілотник влучив у дах багатоповерхівки. Також ворог завдав удару по Шевченківському району.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Вранці 8 листопада російські війська кілька разів атакували Харків бойовими безпілотниками. Унаслідок одного з ударів поранена людина.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

О 9:01 стало відомо про атаку РФ у Київському районі. Там ворожий дрон влучив у дах багатоповерхового будинку. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Реклама

О 10:26 Терехов повідомив про повторний удар бойового дрона по Київському району. За попередніми даними, є одна поранена людина.

Також російські війська атакували Шевченківський район міста. Станом на 10:39 інформації про постраждалих там не було, наслідки удару з'ясовували.

О 14:00 стало відомо про ще один удар РФ по Київському району Харкова. Наслідки уточнюють.

За уточненою інформацією, у Київському районі внаслідок ворожого удару дроном пошкоджено 4 автомобіля, скління вікон багатоквартирного житлового будинку. Постраждала одна людина.

Медики надають всю необхідну допомогу. Екстрені служби працюють на місці обстрілу.