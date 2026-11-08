У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У США оголошують результати проміжних виборів (LIVE)
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
У Хорватії викрали авто за 2,4 млн євро, що належить гендиректору Bugatti: він роками залишав ключі в машині
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Росія наклала вето на підготовлений США проєкт резолюції щодо Західної Сахари в Радбезі ООН
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Британський прем'єр попросить колишні колонії допомогти з вибаченнями за рабство
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Не лежіть пластом три дні. Біль у шиї та спині пояснюють неврологиня Анастасія Гончар і фізичний терапевт Артем Згурський
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Інсульт. Як вчасно помітити, навіть якщо симптоми неочевидні
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
Секретар аграрного комітету ВР: «Традиція сіяти зерно і везти його в порт завершена»
«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Фото«Це не польські й українські жертви, це наші жертви». Репортаж з молитви примирення у Львові
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
Святослав Шеремета, дослідник поховань українців у Польщі: «Мене обмежують у свободі пересування і наукових досліджень»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вранці атакували Харків дронами: є поранені (оновлено)

У Київському районі безпілотник влучив у дах багатоповерхівки. Також ворог завдав удару по Шевченківському району.

Росіяни вранці атакували Харків дронами: є поранені (оновлено)
Наслідки російської атаки у Харкові
Фото: Харківська облпрокуратура

Вранці 8 листопада російські війська кілька разів атакували Харків бойовими безпілотниками. Унаслідок одного з ударів поранена людина.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

О 9:01 стало відомо про атаку РФ у Київському районі. Там ворожий дрон влучив у дах багатоповерхового будинку. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Реклама

О 10:26 Терехов повідомив про повторний удар бойового дрона по Київському району. За попередніми даними, є одна поранена людина.

Також російські війська атакували Шевченківський район міста. Станом на 10:39 інформації про постраждалих там не було, наслідки удару з'ясовували.

О 14:00 стало відомо про ще один удар РФ по Київському району Харкова. Наслідки уточнюють.

За уточненою інформацією, у Київському районі внаслідок ворожого удару дроном пошкоджено 4 автомобіля, скління вікон багатоквартирного житлового будинку. Постраждала одна людина.

Медики надають всю необхідну допомогу. Екстрені служби працюють на місці обстрілу.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies