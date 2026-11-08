Під ударами були Харків і ще 10 населених пунктів області. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, підприємства, навчальний заклад та об’єкти інфраструктури.

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Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей, серед них 16-річна дівчина.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові травмувалися 59-річна жінка та 34-річний чоловік. Ще одна, 80-річна жінка, зазнала гострої реакції на стрес.

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У Лозовій гостру реакцію на стрес отримала 16-річна дівчина, а у Златополі — 44-річна жінка.

Для атак по Харківщині російські війська застосували сім ракет, один безпілотник типу «Молнія», 12 FPV-дронів та 55 БпЛА, тип яких встановлюють.

У Харкові пошкоджені три багатоквартирні будинки, адміністративна будівля, чотири будівлі СТО, 52 автомобілі та тролейбуси.

У Куп’янському районі пошкоджені електромережі у Василенковому, а також адміністративна будівля, 16 приватних будинків, магазин, п’ять автобусів і складські приміщення у Шевченковому.

В Ізюмському районі, у Барвінковому, пошкоджені два приватні будинки та дві господарські споруди.

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У Харківському районі пошкоджені два автомобілі в Циркунах, ще один — у Безруках. У Дергачах зазнали пошкоджень цивільне підприємство та причіп.

У Лозівському районі пошкоджені навчальний заклад у Лозовій, вісім приватних будинків та електромережі у Златополі. У Чугуївському районі, в селі Зарічне, пошкоджений автомобіль.

Також за добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 112 людей. Від початку його роботи там зареєстрували 68 439 людей.