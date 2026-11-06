АЕС під прицілом: росіяни хочуть зупинити атомні станції України. Якими будуть наслідки?

Є втрати і в генерації електроенергії: зупинилися одразу три теплові станції. Посилити енергобаланс мала б атомка, адже там добігла планова ремонтна кампанія. Усі блоки АЕС працюють в енергомережі. Однак і тут є проблема — росіяни знову намагаються зупинити атомні станції України .

Уже дві доби поспіль енергетика України перебуває під потужною російською атакою. Київ і область поринули в надзвичайно суворі графіки: подекуди світло є по кілька годин на добу. У більшості областей планові знеструмлення.

Фото: ДСНС Житомирщини Атака на енергетичний об'єкт країни

Надпотужний удар по енергетиці

Листопад для української енергетики розпочався новою хвилею російських ударів. Дві доби росіяни безупинно атакують обʼєкти генерації та передачі електроенергії. Кремль застосовує ракети і дрони різних типів.

За даними Укренерго, ця атака стала надмасштабною. Лише у вівторок, 3 листопада, йшлося про понад два десятки ударів, що спричинили значні руйнування обʼєктів.

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Серйозними були наслідки для київського енергетичного вузла. У столиці сталися перебої з водопостачанням, міська система досі не готова до серйозних знеструмлень.

У Києві також зупиняли частину електротранспорту. Усе це дуже нагадувало минулий січень, коли росіяни також масовано атакували енергетику. Однак тепер ситуація має серйозніший вигляд. Опалювальний сезон до пуття ще не розпочався, немає морозів, а столиця вже стикнулася з надзвичайно складними викликами.

«У мене є питання до київської влади. На п'ятому році війни де резервна генерація для критичної інфраструктури, про яку так багато говорили? Коли зникає енергопостачання із загальної мережі, резервна генерація має підхопити енергозабезпечення критички. Де вона? Згідно з законом про місцеве самоврядування, це пряма відповідальність КМДА», — каже директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Фото: Суспільне Київ/Поліна Паламарчук У столичному метро не працювали ескалатори через відсутність напруги, 8 жовтня 2026 р.

Водопостачання у звичайному режимі запрацювало у столиці лише через добу.

Київ і область занурилися у ще суворіші графіки. Подекуди світло подають лише по три-чотири години за добу. А ввечері діють екстрені відключення, тривалість яких неможливо спрогнозувати.

«Колеги спробували повернутися до графіків. Не витримала система, знову екстрені», — написав у соцмережах керівник компанії YASNO Сергій Коваленко.

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З початку тижня на Полтавщині та Сумщині довелося застосовувати спеціальні графіки знеструмлення. Їх запровадили за командою Укренерго, щоб стабілізувати ситуацію в локальному сегменті енергосистеми. Обленерго вимикали лінії та підстанції потужністю 35–110 кВ. Попередити про тривалість такого типу знеструмлення неможливо.

Згодом ці два регіони таки повернулися до планових графіків.

Паралельно зі знеструмленнями виринає інша проблема — у деяких регіонах виникають коливання напруги в мережі. Причина — аварійна ситуація в енергосистемі внаслідок російських атак.

Фото: facebook/Енергоатом Енергоатом провів загальностанційне протиаварійне тренування спільно з Рівненською АЕС, 16 жовтня 2026 року

«Постійні обстріли енергетичних об’єктів призводять до зміни навантажень й ускладнюють балансування енергосистеми. Водночас через повітряні тривоги енергетики змушені залишати робочі місця та переходити в укриття, що в окремих випадках унеможливлює оперативне ручне регулювання напруги безпосередньо на енергооб’єктах», — пояснює пресслужба Сумиобленерго.

Росіяни били по інфраструктурі АЕС — станції сповільнювалися

Після масованого удару цього тижня запас потужності генерації електроенергії знову скоротився. Росіяни били відразу по трьох теплових станціях України. У компанії ДТЕК повідомили, що об'єкти зазнали серйозних пошкоджень і зупинилися. Працівники не постраждали.

Росіяни зізналися в іще одному воєнному злочині: їхнє міноборони публічно відзвітувало про удари по цивільних енергетичних об'єктах.

«Енергетики обстежують станції і оцінюють масштаб руйнувань. Але вже очевидно — вони значні. Ліквідація наслідків і ремонтні роботи будуть тривалими», — каже керівник департаменту комунікацій ДТЕК Енерго Олександр Кутерещин.

Загалом частка теплової генерації в енергобалансі країни безупинно знижується.

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Фото: facebook/Укргідроенерго﻿ Київська ГЕС

Генерація гідроелектростанцій також залишається на дуже низькому рівні через маловодність Дніпра і Дністра. Водночас робота ГЕС зараз надзвичайно важлива для балансування системи в час пікового споживання зранку та ввечері.

«Зі зниженням температур ризики локальних і системних дефіцитів, обмежень усіх категорій споживачів і їхня тривалість зростатимуть. Показовою є ситуація в Конотопі, де удари по кількох енергетичних об’єктах суттєво обмежили резервне живлення міста», — пояснює колишня міністерка енергетики Ольга Буславець.

Водночас усі дев'ять блоків АЕС працюють в енергосистемі України: планова ремонтна кампанія на атомці завершилася. Це хоч і дозволило посилити загальний запас генерації, однак від графіків країну не врятує.

По-перше, атомна генерація є базовою і може працювати лише на одному рівні. Тобто збільшувати потужності виробництва в час пікового споживання не може. АЕС видають електроенергію рівним графіком.

По-друге, навіть вже згенероване на АЕС світло зараз важко доставити до певних областей і міст, зокрема Києва. Адже росіяни цілять по системі передавання — по енергетичних мостах, що постачають електроенергію.

І третій фактор — Кремль знову піднімає ставки. Під час атаки у вівторок росіяни спрямували три дрони по підстанції, що є критично важливою для стабільної роботи Хмельницької АЕС.

Фото: ХАЕС Хмельницька АЕС

Як тут не згадати про нову місію МАГАТЕ, яка мала б моніторити ситуацію на подібних об’єктах. Про її створення оголосили, однак як ситуація розвивається далі — невідомо.

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Російські удари по енергетиці України в середу, 4 листопада, також мали вплив на роботу атомних станцій. Українські енергетики мусили знижувати потужність АЕС.

«Через масштабні та системні російські атаки на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації. Повернення до номінальних показників відбуватиметься поступово, щойно енергетики відновлять пошкоджені внаслідок обстрілів мережі», — повідомив заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Загроз для ядерної безпеки не було завдяки вмілій роботі фахівців. Однак повернення до звичайного рівня генерації на АЕС потребує часу, що також впливає на тривалість знеструмлень у певних регіонах.

«Це не тільки війна російської балістики, “гераней” і “шахедів” проти української ППО. Це ще й війна мізків, крутих інженерних мізків. Я сподіваюсь, що для російських спеців, які координують атаки, колись знайдеться місце на довгій лаві підсудних у Гаазі. А за відновленнями, ремонтами й розбудовою захисту стоять українські енергетики, професіоналізм і мужність яких і є насправді нашим найціннішим активом», — вважає експертка Ukraine Facility Platform Марія Цатурян.

Фото: uafp.eu Марія Цатурян

Знову без справедливості: відключення взимку дуже відрізнятимуться по областях

Відновлення пошкодженої генерації та системи передавання триває практично цілодобово, повітряні тривоги суттєво ускладнюють ремонти. Імовірність повторних ударів дуже висока.

«Росіяни спеціально невеликими партіями запускають дрони на територію України. Є регламенти, і роботи проводити не можна. Пам'ятаємо, що два тижні тому в Києві загинув водій комунального підприємства. Він був на об'єкті під час жовтого рівня небезпеки», — розповідає фахівець галузі енергетики, професор Полтавської політехніки Станіслав Ігнатьєв.

За важку роботу енергетикам дякує Володимир Зеленський, президент говорить про цілодобовий формат відновлення пошкодженого. Як і про повторні російські удари.

Але з іншого боку, глава держави доручив розібратися з компаніями, що відстають у темпах робіт. Чи справді ремонти можуть прискорити з подачі президента — питання поки що без відповіді.

Фото: EPA/UPG Президент Володимир Зеленський

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«Але хоч як було б складно, в усій державі повинна бути максимально оперативна й повна робота державних структур, обласних і місцевих влад, КОЖНОЇ компанії, які забезпечують людей електрикою, теплом і водою, незалежно від форми власності таких компаній», — повідомив Зеленський.

Якими б не були темпи відновлення, але вже очевидно: ситуація зі світлом в областях цієї зими значно відрізнятиметься.

Центр і захід країни можуть пройти опалювальний сезон найкомфортніше, вважає директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Очевидно, що Росія й надалі атакуватиме енергосистеми обласних центрів. Це може провокувати аварійні відключення світла. У таких умовах навіть у західних областях можливі аварійні відключення через технічні обмеження. Однак, зрештою, ситуацію виправлятимуть.

У прифронтових регіонах і прикордонні з Росією тривалість графіків буде значно довшою. Бо й інтенсивність ворожих атак там вища.

Фото: EPA/UPG Працівники ДТЕК виконують ремонтні роботи на електричній підстанції в Києві, 21 січня 2026 р.

Київщина й Одещина матимуть свою особливу ситуацію з графіками знеструмлення. Концентрація ударів по енергетиці цих двох регіонів особливо висока. Для росіян вони є пріоритетними.

«У них же вся країна з Москви. Тому росіяни певні, що якщо погано столиці, то вони близькі до перемоги. Намагаються цю матрицю надягти на Україну — що помилка, але як є. Ну і природна ненависть до Одеси, яку вони вважали російським містом. Отже, і туди, і туди буде летіли», — пояснює Олександр Харченко.

Повністю погасити Київ росіяни не зможуть, але намагатимуться це зробити. Через розміри міста ситуація може відрізнятися в окремих районах, пояснює експерт.

«Прилетіло, частина міста може бути в аварійному відключенні і 12–16 годин. Потім світло повертається», — додає Харченко.

Але водночас фахівець вважає, що ймовірність загальнонаціонального блекауту цієї зими вкрай мала. У росіян немає таких можливостей, а головне — українські енергетики знають, як утримати цілісність енергосистеми.