NYT: Шмигаль показав європейським партнерам план Росії масштабних атак для знищення енергетики

Перший віцепрем'єр-міністр–міністр енергетики України Денис Шмигаль два тижні тому у Парижі показав партнерам документ, згідно із яким Росія готує масштабні удари по українській енергетиці.

Копію цього документу отримала газета The New York Times. Також двоє співрозмовників видання розповіли, що Шмигаль описав документ як перехоплений російський план знищення енергосистеми шляхом систематичних атак.

У ньому, як пише видання, описується кампанія ударів із використанням до 1000 ракет, безпілотників і бомб. Цілями мають стати багато об’єктів, зокрема електричні підстанції, гідроелектростанції, теплоелектростанції та котельні.

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В документі описано три етапи атак. Перший передбачає знищення підстанцій поблизу західних кордонів України, через які країна імпортує електроенергію з Європи. Другий – виведення з ладу гідроелектростанцій. Третій – примусове припинення роботи трьох діючих українських атомних електростанцій. Ворог планує завдавати ракетних ударів по відкритих розподільчих пристроях, які з’єднують їх з енергосистемою. Ці пристрої розташовані недалеко від реакторів.

Згідно з документом, мета атак – знищити майже 15 ГВт генерувальних потужностей, тобто стільки, скільки Україна мала наприкінці літа.

У плані також зазначено, що Москва атакуватиме систему водопостачання України, зокрема насосні станції та об’єкти очищення стічних вод, використовуючи десятки балістичних ракет і керованих авіабомб.

Кінцева мета атак – відключити великі українські міста від електроенергії, тепла та води, що може спричинити гуманітарну кризу. Основними цілями є Київ, Харків та Одеса. План передбачає скорочення постачання електроенергії до цих міст на 90%, зменшення теплопостачання на 90% та серйозне порушення роботи каналізаційної системи.

The New York Times не мала можливості незалежно підтвердити справжність документа. Він датований серпнем і написаний російською мовою. Водночас російський лідер Володимир Путін публічно заявляв, що його війська проведуть масштабну кампанію цієї зими, щоб вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України, називаючи це відповіддю на українські удари по російських нафтопереробних заводах.

Шмигаль тиждень тому в загальних рисах розповів про цей документ, заявивши, що «партнерів, як і нас, вразив його цинізм, цей холодний терористичний розрахунок – як знищити нашу енергетичну систему».

Чи реалізує Росія стратегію, викладену в документі, і чи буде вона успішною, якщо Москва спробує це зробити, невідомо.

Україна останні кілька місяців готувалася до зими, споруджуючи захисні конструкції над критично важливими об’єктами.

Українська влада витратила сотні мільйонів доларів на ремонт електростанцій і підстанцій, а також на встановлення менших енергетичних об’єктів, зокрема газових турбін, які складніше уразити. Україна також інвестувала у зміцнення енергомережі, щоб вона могла витримувати зимове навантаження та перенаправляти електроенергію, коли внаслідок атак пошкоджуються лінії електропередачі.

Експерти з енергетики застерігають, що ці заходи можуть у кращому разі пом’якшити очікуваний удар, але не зупинити його.

У серпні Шмигаль заявляв, що Україна увійде добре підготовленою в зиму. За його словами, країна мала близько 15 ГВт доступної потужності, а до кінця року цей показник мав зрости до понад 21 ГВт. Цього, за його словами, було б достатньо для покриття пікового попиту, який минулої зими сягав близько 18 ГВт.