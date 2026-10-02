Семеро мешканців Херсонщини поранені російськими атаками

Ворог бив по критичній та соціальній інфраструктурі.

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Упродовж минулої доби російські війська атакували соціальну та критичну інфраструктуру Херсонщини і поранили у області сімох людей.

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Урожайне, Білозерка, Олександрівка, Станіслав, Понятівка, Микільське, Дар'ївка, Чайчине, Федорівка, Лиманець, Нововоскресенське, Садове, Антонівка, Дніпровське, Комишани, Зимівник, Костирка, Велетенське, Зміївка, Іванівка, Кізомис, Михайлівка, Томина Балка, Тягинка, Посад-Покровське, Софіївка, Широка Балка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 12 приватних будинків.Також понівечили газопроводи, господарську споруду та приватний автомобіль.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 4 людини.

Прокудін нагадав, що якщо люди бажають виїхати до більш безпечних місць, варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.