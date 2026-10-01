Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)

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Сьогодні, 1 жовтня, Росія декілька разів вдарила дронами по Південному мосту в Києві. Спершу, вдень, дрони влучили поблизу опорної частини.

Про це написав мер міста Віталій Кличко. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупиняли, але після обстеження фахівцями запустили.

«Близько 11:30 під час руху поїзда через систему вентиляції до салону потрапив пил унаслідок вибухової хвилі. Пасажири та машиніст не постраждали. Скло й конструкції вагона не пошкоджені. Поїзд доправили до електродепо для додаткового огляду», – повідомили в міській державній адміністрації.

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Повторно рух зупинили після вечірнього удару.

Станом на 21:50 зафіксовано повторне влучання в дорожнє полотно на Південному мості. Як повідомив Кличко, екстрені служби прямують на місце

Внаслідок влучання БпЛА, за попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинений.

Північним мостом пролягає «зелена» гілка метро. Після запровадження диференційованої тривоги рух метрополітену не зупиняли на жовтому рівні, але зупиняли на червоному, який попереджає про ракетну або масовану дронову атаку. нинішній удар відбувся під час жовтого рівня тривоги.