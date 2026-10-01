Ввечері, 1 жовтня росіяни вдарили безпілотниками по Сумах. Є постраждалий.
Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
Зафіксовано влучання в центральній частині міста та в Зарічному районі.
"«Молнія» ударила по будівлі ринку. FPV на оптоволокні поцілив у вантажівку поблизу АЗС", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки отримав поранення 46-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу на місці.
Виникла пожежа, яку вже локалізували.
- У ніч на 1 жовтня російська армія завдала по Сумах авіаудару. Постраждали двоє людей. Цих жінок госпіталізували.