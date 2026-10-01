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Росіяни вдарили безпілотниками по Сумах, є постраждалий

Зафіксовано влучання по будівлі ринку та у вантажівку поблизу АЗС.

Росіяни вдарили безпілотниками по Сумах, є постраждалий
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Ввечері, 1 жовтня росіяни вдарили безпілотниками по Сумах. Є постраждалий. 

Про це повідомив очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

Зафіксовано влучання в центральній частині міста та в Зарічному районі.

"«Молнія» ударила по будівлі ринку. FPV на оптоволокні поцілив у вантажівку поблизу АЗС", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки отримав поранення 46-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу на місці. 

Виникла пожежа, яку вже локалізували.

  • У ніч на 1 жовтня російська армія завдала по Сумах авіаудару. Постраждали двоє людей. Цих жінок госпіталізували. 
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