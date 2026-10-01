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​Вибухотехніки вилучили нездетоновану бойову частину "шахеда", яким росіяни атакували школу в Києві

Безпілотник "Герань-4" влучив у стіну сходової клітини між другим та третім поверхами. 

​Вибухотехніки вилучили нездетоновану бойову частину "шахеда", яким росіяни атакували школу в Києві
Наслідки атаки
Фото: Нацполіція

Вибухотехніки вилучили нездетоновану бойову частину ударного безпілотника, яким Росія вранці атакувала будівлю школи в Солом'янському районі Києва. 

Про це повідомила Нацполіція Києва.

Безпілотник "Герань-4" влучив у стіну сходової клітини між другим та третім поверхами. На щастя, обійшлось без постраждалих – учні та адміністрація школи перебували в укритті.

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Під час огляду місця події правоохоронці встановили, що бойова частина вагою близько 50 кг пробила перекриття між поверхами й впала на сходи. За оцінками фахівців, у разі детонації вибух міг спричинити руйнування усіх чотирьох поверхів будівлі.

Вибухотехніки вилучили боєприпас і передали для знешкодження на полігоні.

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