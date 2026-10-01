Середньомісячна температура повітря у вересні склала +16,3°С, що вище кліматичної норми на 1,4°С.

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У Києві середньомісячна температура повітря у вересні була зафіксована на рівні 16,3°С, що вище кліматичної норми на 1,4°С.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, середньомісячна температура повітря у вересні склала +16,3°С, що вище кліматичної норми на 1,4°С.

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Найхолодніше було 23 вересня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до +5,9°С. Найтепліше було 10 числа, коли максимальна температура підвищилась до +29,7°С.

Метеорологічна осінь у Києві розпочалася 21 вересня – на п’ять днів пізніше середньобагаторічних показників. Вона характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

"Опадів на проспекті Науки випало 86 мм, що становить 148 % місячної норми", - зазначили в обсерваторії.

Нагадаємо, що серпень 2026 року став найспекотнішим місяцем в історії спостережень разом із липнем 2023 року.