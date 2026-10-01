​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Метеорологічна осінь у Києві розпочалася 21 вересня - на п’ять днів пізніше, ніж зазвичай

Середньомісячна температура повітря у вересні склала +16,3°С, що вище кліматичної норми на 1,4°С.

Метеорологічна осінь у Києві розпочалася 21 вересня - на п’ять днів пізніше, ніж зазвичай
Ілюстративне фото
Фото: informator.ua

У Києві середньомісячна температура повітря у вересні була зафіксована на рівні 16,3°С, що вище кліматичної норми на 1,4°С.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, середньомісячна температура повітря у вересні склала +16,3°С, що вище кліматичної норми на 1,4°С.

Реклама

Найхолодніше було 23 вересня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до +5,9°С. Найтепліше було 10 числа, коли максимальна температура підвищилась до +29,7°С. 

Метеорологічна осінь у Києві розпочалася 21 вересня – на п’ять днів пізніше середньобагаторічних показників. Вона характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

"Опадів на проспекті Науки випало 86 мм, що становить 148 % місячної норми", - зазначили в обсерваторії. 

Нагадаємо, що серпень 2026 року став найспекотнішим місяцем в історії спостережень разом із липнем 2023 року. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies