У віторок в Україні без опадів, повітря прогріється до +23°

У вівторок, 29 вересня, в Україні без опадів. Повітря прогріється до 23°.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Вночі та вранці в західних областях місцями туман.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі 6-11°, вдень 15-20°; у південній частині вночі 9-14°, вдень 18-23°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.
На Київщині та в Києві без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря по області вночі 6-11°, вдень 15-20°; у Києві вночі 9-11°, вдень 18-20°.