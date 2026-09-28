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У віторок в Україні без опадів, повітря прогріється до +23°

В західних областях місцями туман.

У віторок в Україні без опадів, повітря прогріється до +23°
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

У вівторок, 29 вересня, в Україні без опадів. Повітря прогріється до 23°.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди на 29 вересня
Фото: Український гідрометцентр в Facebook
Прогноз погоди на 29 вересня

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Вночі та вранці в західних областях місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 6-11°, вдень 15-20°; у південній частині вночі 9-14°, вдень 18-23°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

На Київщині та в Києві без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі 6-11°, вдень 15-20°; у Києві вночі 9-11°, вдень 18-20°.

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