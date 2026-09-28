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На Тернопільщині викрили міжрегіональну схему торгівлі наркотиками

Правоохоронці провели 50 обшуків в шести областях та затримали 17 осіб.

На Тернопільщині викрили міжрегіональну схему торгівлі наркотиками
Фото: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

На Тернопільщині викрили міжрегіональну мережу збуту наркотиків під виглядом CBD-продукції.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

"Під виглядом легальної CBD-продукції учасники злочинної групи збували наркотичні та психоактивні речовини через мережу кофешопів та інтернет-магазинів, а замовлення відправляли до різних регіонів України", - йдеться в повідомленні.

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 Під час масштабної спецоперації у шести областях правоохоронці провели 50 обшуків та затримали 17 осіб. Загальна вартість вилученої наркопродукції перевищує 20 мільйонів гривень.

Фото: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

За даними слідства, незаконний бізнес організував 25-річний житель Івано-Франківщини, який залучив до схеми ще 16 осіб.

Учасники групи налагодили постачання та збут продукції, яка під виглядом легальної CBD-продукції містила наркотичний засіб - екстракт канабісу та психоактивну речовину - тетрагідроканабінол. Її реалізовували у вигляді вейпів, олій, желейок, напоїв і печива через стаціонарні кофешопи та інтернет-магазини. Серед покупців було чимало неповнолітніх. 

Фото: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Основним постачальником продукції із вмістом заборонених речовин був мешканець Волині, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців.

Усім 17 учасникам злочинної групи повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. 15 підозрюваних взято під варту з можливістю внесення застави, ще двом суд визначив запобіжний захід у вигляді застави понад 66 тис грн.

Фото: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

  • Поліція Києва ліквідувала канал постачання канабісу, вирощеного на кукурудзяному полі. Готову продукцію зловмисники збували через поштові відправлення, ховаючи наркотики серед одягу.
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