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ДМС призупинила видачу паспортів та ID-карток до 30 вересня

Також не працюватиме офіційний сайт ДМС.

ДМС призупинила видачу паспортів та ID-карток до 30 вересня
Ілюстративне фото
Фото: dpsu.gov.ua

Державна міграційна служба тимчасово призупинила оформлення та видачу паспортів громадянина України для виїзду за кордон і ID-карток до 30 вересня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба ДМС у фейсбуці.

"У зв’язку з технічною несправністю обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує функціонування каналів зв’язку, тимчасово обмежено доступ до деяких інформаційно-телекомунікаційних систем ДМС", - йдеться в повідомленні.

Так, у період з 28 вересня 2026 до 30 вересня 2026, не надаватимуться послуги з оформлення паспортних документів. Також на період проведення відновлювальних робіт призупинено роботу офіційного вебайту ДМС.

Громадян просять врахувати цю інформацію та перепрошують за незручності.

Раніше також повідомлялося, що сьогодні в застосунку “Дія” через технічні роботи ДМС тимчасово не відображається зараз низка документів та послуг.

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