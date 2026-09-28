Росія атакувала центр Києва. Є жертви і поранені (оновлено)

Ворог продовжив бити по місту після серії нічних і ранкових ударів.

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Російська армія 28 вересня продовжує серію атак дронами по Києву. Ворог атакував місто і вночі, і вранці та вдень. Після 13 години росіяни атакували центр міста і Дарницький район. Є пожежа в нежитлових будівлях. Пошкоджено будівлю президії Національної академії наук. Це історична будівля 1851 року.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, загинула одна жінка. Ще троє поранені, розповів міський голова Віталій Кличко.

Фото: Голова Шевченківської РДА Удар по НАН

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«На жаль, є травмовані та загиблі. На місці працюють усі екстрені та відповідні служби. Прошу мешканців не наближатися до місця події та не заважати роботі служб», – сказав голова Шевченківської РДА про удар по центру столиці.

Президент повідомив, що у столиці пошкоджено і фармацевтичну компанію.

Після 12 години мер міста повідомив про падіння уламків в Оболонському районі.

«В Оболонському районі падіння БлЛА на територію нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місце», – сказав він.

Внаслідок нічних ударів поранень зазнали, за інформацією ДСНС, четверо людей. Мер міста повідомляв про трьох потерпілих, усі – в Подільському районі.

15-річному хлопцю і дівчині допомогу надали на місці, а ще одну потерпілу, 17-річну дівчину, госпіталізували, повідомив міський голова Віталій Кличко.

У дописі рятувальників у Facebook зазначили, що в Подільському районі внаслідок ранкових і нічних ударів пошкоджено нежитлову будівлю. Спалахнула пожежа, ушкоджено покрівлю. Росіяни завдали повторного удару, внаслідок якого постраждав будинок по-сусідству. Там поранень дістали троє людей.

Фото: ДСНС України Facebook Атака на Київ

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Фото: ДСНС України в Facebook Атака на Київ

В Оболонському районі міста ворог атакував АЗС. Виникла пожежа. У Шевченківському районі було влучання БпЛА в офісну будівлю.

«У Голосіївському районі влучання БпЛА в кафе біля АЗС. Екстрені служби прямують на місце», – повідомив мер.

Там же було влучання в приватну оселю. Поранено одну людину.

У Дарницькому районі внаслідок падіння дрона виникло загоряння на відкритій території.

Росія цілодобово атакує місто реактивними дронами, збити які значно важче, ніж попередні версії БпЛА типу шахед. За вчора Росія поранила в українській столиці дев'ятьох людей, одна людина була вбита. Ще двоє загинули в передмісті, внаслідок удару по ринку «Столичний».

Нову тактику безперервних атак дронами малими хвилями ворог застосовує з 27 серпня.